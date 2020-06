Los pobladores del distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, demandaron al alcalde Norbil Zamora que conforme el Comité Multisectorial COVID-19 con la participación de las autoridades sectoriales, policiales y representantes de la sociedad civil de los diferentes centros poblados con el objetivo de activar un plan que ayude a contrarrestar el impacto del coronavirus.

Es así que la ciudadana Eliana Pérez con el apoyo de un grupo de 200 pobladores remitieron un oficio a la Municipalidad de San José solicitando atender su petición. Ella señala que el primer oficio enviado fue el 21 de mayo al correo munisanjosepacasmayo@gmail.com. Tras ello, el propio alcalde, Zamora, le respondió vía whatsapp y solo le mandó la dirección de un nuevo correo: tramitedocumentariomdsj@gmail.com. Pérez volvió a enviar el oficio el 26 de mayo a esta última dirección.

Pero esta solicitud también fue derivada a la directora del Centro de Salud, Mai Ling Guevara, quien respondió vía telefónica a Pérez asegurandole que ya se había comunicado con el alcalde y quien le habría indicado que en las próximas semanas se realizaría la reunión.

Pérez indica que desde que inició la emergencia nacional la Mesa de Partes de la municipalidad ha dejado de atender a los ciudadanos y hasta la fecha no ha respondido la comunicación formalmente. “Este silencio genera indignación, pues no sólo es falta de respeto a la ciudadanía, sino que evidencia la indolencia con la que están trabajando en el distrito (…) No hay ningún medio por el cual recibamos información sobre el avance de los contagios y las medidas que se están tomando”, expresó.

Agregó que la población siente temor de poder contagiarse con el COVID-19 y que por ahora solo tratan de protegerse como pueden; no obstante, señaló que al municipio de San José se le entregaron 40 pruebas rápidas y no se tiene información de donde se han usado o a quienes se les ha realizado el despistaje. Este distrito tiene 65 contagiados y 5 personas fallecidas a causa del COVID-19.

