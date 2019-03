La mujer más longeva del mundo vive en Arequipa y afirma no estar enferma

Más allá de lo que aparece en internet, la verdadera mujer más longeva viva en el mundo reside en Arequipa y se llama Andrea Gutiérrez Cahuana. Según su DNI nació en Ayacucho el 5 de mayo de 1896, por lo que cumple 123 años en unos meses.

Lamentablemente solo habla quechua y tiene una persona que cuida de ella. Esta afirma que la mujer hasta el momento come de todo y no está enferma. Su único problema es que su cuerpo no responde como antes.

Comentó, además, que solo se desplaza del baño a su casa y de vez en cuando, sobre todo en celebraciones familiares, toma cerveza.

Ahora buscan que la mujer aparezca en los récord guiness como la mujer más longeva viva, ya que en dicho puesto se encuentra la japonesa Kane Tanaka, pero ella es de 1903, 7 años menor que la peruana.

Como se recuerda, dicha mujer recibe la pensión 65 y es la persona más longeva en el país que lo recibe.

