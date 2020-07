Celia es la mujer que ayer se volvió viral al perseguir entre lágrimas la camioneta donde el presidente Martín Vizcarra se retiraba del Hospital Honorio Delgado en su visita a la región de Arequipa. “Señor presidente tiene que ver las carpas, mucha gente se está contagiando. Tengo a mi esposo, por favor”, gritaba la fémina.

¿Cuál es su historia?

Esta señora vive un drama porque su esposo es paciente Covid-19 y pasó duros momentos buscando balones de oxigeno para que él sobreviva.

“Mi esposo está luchando contra esta pandemia, él es hipertenso, obeso. Ya está en observación en el hospital, me dicen que está bien, pero yo no lo creo. Mi esposo estaba muy mal, no había oxigeno, los pacientes se mueren”, comentó a América Noticias.

“Está estable, pero no está curado”.

Explicó que ayer no pudo contenerse y persiguió el auto que transportaba al Presidente porque quería que vea la crisis de los hospitales y cómo los pacientes no reciben la adecuada atención.

“Yo esperaba que el Presidente pasara, que vea cómo estamos. Faltas implementos para los médicos y las enfermeras. Quería que vea cómo muere la gente. Si usted ve esta área, estaba lleno de pacientes, no había espacio, todo estaba ocupado”.

Además, confirmó que cuando llegó el Presidente escondieron a los enfermos y los llevaron a otras carpar: “Los retiraron de acá. Qué casualidad, si había otra sala por qué no los llevaron antes, lo hicieron cuando llegó el Presidente”

mujer que corrió detrás de Martín Vizcarra - OJO

TE PUEDE INTERESAR