Un operativo dirigido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque permitió la intervención de seis efectivos de la II Macro Región Policial (Macrepol) por su presunta implicancia en la adquisición irregular de elementos de bioseguridad y artículos de limpieza para dicha institución durante la emergencia del COVID-19, por un monto que supera el millón 200 mil soles.

Los agentes intervenidos son el comandante PNP Marcel Carbajal Tarazona y los suboficiales PNP Jean Oswer Yampufé Sánchez, Eduardo Nicanor Fuentes Carmona, Reinulfo Hoyos Gil y César Augusto Acosta Cajusol, quienes pertenecen a la Unidad Ejecutora N° 028 de la II Macrepol.

También se dispuso la detención de los civiles Giovana Genoveva Luna Rojas, Ramón Augusto Andonayre Martínez, Luis Janeth Verónica Baldeón Limaylla, Melisa Belén Puente Oliver, Luis Adolfo Guevara Torres y Denissis Paola Mccoy Milanés, quienes son proveedores de las empresas implicadas en la investigación.

La medida se ejecuta ante una orden de detención preliminar, allanamiento, descerraje e incautación por tres días solicitada por el fiscal provincial José Guevara Gilarmas, la cual comprende quince inmuebles de Chiclayo, Ferreñafe, Illimo (Lambayeque); así como en los distritos limeños de Surco, La Victoria, Magdalena del Mar y la provincia constitucional del Callao.

En la diligencia participan 22 fiscales anticorrupción, peritos informáticos de la oficina de peritajes del Ministerio Público y 150 efectivos de la Policía Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

A los intervenidos se les vincula el presunto delito de colusión agravada por, presuntamente, haber concertado de manera ilícita con varios proveedores para defraudar al Estado con un perjuicio de S/ 756, 791.65 soles, durante la emergencia sanitaria.

Según la investigación fiscal, los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas al alcohol gel antibaterial adquirido por esta entidad policial era adulterado y no contaba con registro sanitario.

El peritaje de la Fiscalía también se efectuó a una muestra del lote de mascarillas, y se encontró que estas no eran aptas para uso personal, ya que no ofrecían protección frente a partículas pequeñas y no tenían ajuste hermético.

La Fiscalía detectó que habría una presunta sobrevaloración en estas compras.

