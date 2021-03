Alcalde de Chiclayo permanece estable y de momento no necesita entrar a UCI

Luego de que el alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, fue internado por COVID-19 en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, el Seguro Social de Salud se pronunció y confirmó que su condición es estable.

A través de un comunicado, EsSalud detalló que el burgomaestre presenta un cuadro moderado de COVID-19 y recibe oxigenoterapia con cánula de alto flujo en la Unidad de Aislamiento Hospitalario del nosocomio en mención.

Es así que, gracias al tratamiento especializado que viene recibiendo, la autoridad ha mejorado su saturación de oxígeno y por el momento no requiere ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Los profesionales de la Red Asistencial Lambayeque, trabajan con cariño y dedicación; todos sus pacientes sin distinción reciben el tratamiento especializado que necesitan de acuerdo a su condición”, precisó EsSalud.

CONTAGIO

Como se recuerda, el pasado 2 de marzo, el alcalde Marcos Gasco publicó un video en su perfil de Facebook, donde informó que se había contagiado de COVID-19. En las imágenes se apreció a la autoridad postrada en una cama y recibiendo oxígeno a través de una cánula.

“Quiero expresarles directamente a ustedes que me he contagiado de COVID, a pesar de los cuidados que he tenido me he contagiado, les pido encarecidamente que se cuiden, es realmente algo muy doloroso y puede causar la muerte. Mi familia quiere evacuarme a Lima, pero no lo voy a hacer, esperaré en mi cama aún, esperaré pacientemente si es necesario una cama de hospital, así como está esperando el resto también”, mencionó Gasco.

