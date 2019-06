Iquitos: sujeto rompe su silencio y niega haber asesinado a su sobrino de 11 años│VIDEO

Lesther Huayamba Chota fue capturado por la PNP tras un operativo en San Martín por ser el principal sospechoso de la muerte de su sobrino de 11 años en Loreto.

Ante las preguntas de la prensa, Lesther Huayamba Chota aseguró que él no mató al pequeño: "yo no he sido".

En otro momento, reveló que su tía, madre del niño, le dio dinero pero para buscar al menor cuando estaba desaparecido: "Mi tía me ha dado 10 soles. No, para buscarlo, me ha dado 30 soles".

Los efectivos policiales lo revisaron para tener la certeza de que era él, ya que se hizo un cambio de look y fugó a San Martín.