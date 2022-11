María Huilca denuncia que su hermana Kelly Masiel Huilca León, de 36 años, fue secuestrada a una cuadra de su casa en el pasaje Inambari, parque Industrial en la Av. El Comercio, en la ciudad de Mazuko, en la región Madre de Dios, la noche del último jueves. Los secuestradores exigen el pago de S/300 mil para liberar a la víctima.

“ Estoy queriendo hacer una denuncia pública porque mi hermana el día de ayer ha sido secuestrada a las 7:30 de la noche a 100 metros de su casa. Los secuestradores están pidiendo S/300 mil por recuperar a mi hermana. Nosotros no contamos con ese dinero. No sé qué información tendrán esos delincuentes. Yo hago un llamado a todas las autoridades de Puerto Maldonado, de Mazuko, de Inambari, a todo Lima, al Ministerio de la Mujer que por favor me ayuden con la búsqueda de mi hermana”, pidió la hermana de la agraviada.

En diálogo a RPP Noticias, María Huilca detalló que tras asentar la denuncia correspondiente, la Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la ubicación de los secuestradores. Pero, una vez que se constituyeron al lugar no hallaron a nadie.

Un nuevo caso de secuestro se registra en Madre de Dios

“Yo puedo sacar las conclusiones que la Policía está metida en esto porque cómo el delincuente va a saber que estamos yendo y de momento a otro desaparezcan del lugar. Pero hasta el día de hoy nada, las autoridades aquí están como si nada. Es una vida. Hoy puede ser mi hermana, mañana sus hijos de ustedes”, señaló.

Además, indicó que actualmente las autoridades no están realizando ninguna investigación para ubicar a su hermana. “La Policía del distrito de Inambari está sin laborar porque dicen que Puerto Maldonado debe mandar para que hagan el operativo. Desde ayer no tengo noticias de mi hermana. La Policía no debería esperar la llamada de los delincuentes, sino que deberían hacer su trabajo”.

Víctima era profesora de baile

Por otro lado, María Huilca comentó que su hermana es una persona tranquila que enseñaba baile. Fue cuando se dirigía a dictar clases que los hampones la secuestraron.

“Su marido es una persona tranquila. Ellos no tienen problemas con nadie. Yo supongo que han estado estudiando los movimientos de mi hermana. Mi hermana es una persona que se dedica a su casa, dicta clases de baile de 8 a 9 p.m. Ella nunca llegó a dar sus clases. Las alumnas que ella instruye llamaron a la casa para saber qué había pasado” , señaló.

“ Fue a las 7:30 de la noche que mi cuñado recibe una llamada (de los secuestradores) diciendo que tenían a mi hermana. Querían que depositáramos S/30 mil. ‘Si no nos crees, sal afuera de tu casa, ahí está tirada su moto’, le dijeron”, agregó la hermana de la agraviada.

Tras recibir la llamada, el esposo de Kelly Masiel Huilca salió de su casa y encontró su moto a una cuadra de su casa, así como su celular y una sandalia.

“Mazuko no es grande, es pequeño, podrían encontrar a mi hermana, pero no siento ningún respaldo de las autoridades de Puerto Maldonado. Me siento decepcionada”, expresó María Huilca.

En otro momento, reiteró que ellos no cuentan con la exorbitante suma de dinero que exigen los secuestradores.

“Es un error, nosotros somos personas humildes. Mi cuñado hace tres a cuatro años se dedicaba a la minería, pero ahora ya no. Él ahora alquila cuartos. Ni así él pueda vender su casa, así juntemos, vamos a podemos juntar lo que pide el secuestrador” , aseveró.

