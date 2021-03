Tarde o temprano iba a ocurrir. El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, informó que todas las camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran ocupadas y que la situación es “bastante crítica”.

Tal y como lo pronosticó el gobernador en una entrevista con este diario el pasado 27 de marzo, cuando indicó que en los próximos días Madre de Dios llegaría al límite en las camas UCI; esta vez, mencionó para RPP Noticias que todas las camas UCI de la región ya se encuentran llenas.

“La situación es bastante crítica. Nosotros luego de los meses de diciembre hasta febrero hemos pasado de un nivel moderado a un nivel extremo. Estos nos hace ver que evidentemente son por medidas que la población no ha cumplido”, manifestó Hidalgo Okimura para el referido medio.

Además, el funcionario recordó que en junio y julio del año pasado, cuando la primera ola de contagios por el COVID-19 mostró su lado más agresivo, no se apreciaba un panorama con en esta segunda ola en donde en dos o tres días los pacientes jóvenes entre los 18 y 50 años ya requieren de hospitalización o camas UCI.

Frontera Perú-Brasil y variante

En cuanto a la variante brasileña del COVID-19, la autoridad regional precisó que han enviado muestras al Instituto Nacional de Salud (INS), sin embargo, hasta la fecha no han identificado dicha variante en el territorio madrediosense.

“Hemos recibido la primera comunicación de que no existe la variante. Soy vecino de Acre (Brasil) y Pando (Bolivia) y en Acre la situación ha colapsado. Tiene sus UCIs llenas, el número de muertos pasa de los 1,500 del millón de habitantes”, añadió para el programa Encendidos.

Aduanas

La frontera con Brasil es un punto de riesgo para la región, en donde según explicó Okimura para este diario, el comercio internacional está permitido y durante la primera ola, se colocó un puesto sanitario para hacer toma de muestras COVID-19 a los choferes, desinfección y fumigación de camiones.

Sin embargo, en la actualidad, los conductores pasa sin ningún control. “Volvimos a instalar el puesto sanitario, pero la Aduana nos ha dicho por qué hacemos eso si no está en la norma. Incluso, desde Aduanas de Lima nos han llamado para decir que no se prohíba el tránsito. No estamos prohibiendo, estamos previniendo por la variante brasileña que ya llegó al país”, comentó.

