Madre de familia lleva 18 días desaparecida y sospechan de expareja (VIDEO)

Una mujer lleva 18 días desaparecida en La Libertad luego que su expareja fuera a recogerla de la vivienda de un familiar.

Marleni Atalaya Briones es madre de dos hijos y desde el 22 de abril no se conoce de su paradero. Ella no llevó pertenencias, ni su teléfono de celular. Además, tiene un problema con su partida de nacimiento que no le permite tener DNI, por lo que la familia no cree que haya viajado.

Sin embargo, su ex pareja Fredy Castañeda Mechato asegura que el último día que él la vio, ella le dijo que nunca más lo iba a ver y se iba a ir. "Se fue en dirección para el centro", afirma.

Pero un hecho que no se puede ocultar es que el hombre tiene antecedentes por violencia familiar, así lo denunció la familia, aunque él afirma que en los últimos meses no la ha golpeado porque ya están separados.

