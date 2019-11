La mamá de la joven de 18 años que denunció a tres policías por ultrajarla sexualmente vive un verdadero drama. No solo por el dolor que ha provocado este indignante hecho, sino porque siente que no encontrará justicia.

“Yo quiero que se vayan presos, lo que me hicieron a mi hija no se borra, me la traumaron a mi hija”, declaró para Ojo, entre lágrimas. La mujer no revela su identidad para proteger a su hija.

“Tú tienes que salir adelante, con la cabeza en alta, eres la víctima”, le dice a la joven afectada.

La madre también aseguró que estos policías “se dan el lujo de grabar y pasarse el video entre ellos”

“Ellos son amigos del enamorado de mi hija. Pido justicia nada más. Se supone que ellos nos cuidan a nosotros, nos protegen, no dedicarse a estar detrás de las niñas”, señaló.

El coronel PNP José Vilca Ruiz Conejo, responsable de la Oficina Inspectoría de la PNP en Huacho, informó que el Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva contra los tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Este martes a las 3:30 p.m. está programada la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra los agentes Yonathan Ayala Jaramillo, Antonhy Moreno Gutiérrez y Ángel Solano Retuerto. Ellos permanecen detenidos desde el domingo 3 de noviembre debido a que son investigados por la Fiscalía Provincial de Barranca, indicó.

Los vecinos de Paramonga vienen realizando una protesta en los exteriores de la comisaría donde laboraban estos agentes.

Caso paramonga