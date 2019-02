Más de 100 mil ronderos tomarán Piura para exigir liberación del PNP Elvis Miranda Rojas (VIDEO)

La polémica decisión de mantener en prisión al policía Elvis Miranda Rojas mantiene en vilo a muchos, tal como Eliana Loayza Porras, representante de las rondas campesinas de Piura, quien afirma que los 140 mil ronderos de dicha región irán hasta la zona para reclamar justicia.

La mujer comentó que los ronderos van a salir a las calles a luchar. "Si es necesario tomar el Poder Juidicial, lo vamos a tomar, no es posible ya tanta injusticia", comentó.

Fuente: Noticias Piura 3.0

Caso Marcelino Yarlequé

Uno de los casos de los que habló la rondera fue del PNP Marcelino Yarlequé, quien se encuentra en prisión preventiva desde noviembre del 2018 en el penal Río Seco. Pese a que se había comprobado que la bala que mató al delincuente no salió de su pistola.

"Hay varios policías en la clandestinidad porque no les dan el debido proceso" exclamó Loayza.

Señaló además que en las zonas alto andinas de Piura no hay mucha delincuencia, a diferencia de la costa. "Vivimos en paz, en tranquilidad, no hay robo, no hay asaltos. Acá hay un Poder Judicial con cientos de jueces, son más de 140 mil ronderos en Piura" comentó.

