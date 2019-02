Miguel Ángel Salinas, el chico que ingresó alcanzando el primer puesto en su examen de admisión

Su nombre completo es Miguel Ángel Salinas Tantaquispe y ha logrado ingresar en el primer puesto de la Facultad de derecho de la Universidad Nacional de Trujillo.

“Cuando naces así, solo tienes que adaptarte. La propia vida te enseña, yo nací así y también me adapté. He superado críticas y malas influencias, cuando me decían que no puedo, luego de fallar en mi primer examen”, cuenta el joven de Trujillo.

(FOTO) Miguel Ángel contando su historia en la universidad

“No creo que sea vida si no rompen los retos, es una razón por la cual existimos. De qué sirve si vivimos una vida rutinaria, sino enfrentas algo nuevo. Ahora mi meta es el primer puesto”, añadió.

Miguel Ángel Salinas Tantaquispe sufre de focomelia, una malformación de origen teratogénico consistente en la ausencia de elementos óseos y musculares en el miembro superior o inferior.

