El Ministerio de Defensa (Mindef) negó que las Fuerzas Armadas estén convocando a jóvenes para el servicio militar. La entidad detalló -a través de un comunicado- que tomó conocimiento de este hecho a través de videos difundidos en aplicaciones de mensajería y en redes sociales.

“Esto es falso y se coordinará con los Procuradores del Sector Defensa para que se tomen las medidas legales que correspondan por incumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 0200-2021-DE”, precisó.

Asimismo, el Mindef indicó que las mejoras para el servicio militar aún están en evaluación, y cualquier información respecto de dicho tema será comunicada a través de sus canales oficiales. “Invocamos a todos los peruanos a no dejarse sorprender”, finaliza el pronunciamiento.

Presidente anuncia servicio militar

Durante su discurso de asunción de mando ante el Congreso de la República, el jefe de Estado anunció, la creación de un programa denominado ‘Ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro’, para promover el ingreso al Servicio Militar Voluntario existente.

“Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”, precisó durante su mensaje a la Nación.

Incentivarán servicio militar

El ministro de Defensa, Walter Edison Ayala, informó el último lunes que el servicio militar constará de dos etapas diferentes y que no se violarán los derechos de ningún ciudadano.

“Lo que se ha estado diciendo es que se va a incentivar el servicio militar voluntario, prometiendo beneficios. Hay muchos jóvenes que no tienen oportunidades o no tienen dinero, entonces no están haciendo nada. Lo que estamos haciendo es decirle al joven que sirvan a su patria con incentivos como convenios que les permitan el ingreso a las universidades”, aseguró.

Sin embargo, explicó que si alguien no desea asistir a este servicio y tampoco realiza alguna otra actividad, entonces se procederá a aplicar un servicio militar obligatorio, cuyo marco legal está todavía en elaboración. Adelantó que será detallado durante la exposición de la política de Gobierno ante el Congreso.