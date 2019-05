Moisés Mamani responde a supuesta salida del país por Puno |VIDEO

El congresista Moisés Mamani habló desde Puno, donde negó que estaba pasando el control migratorio de Desaguadero a Bolivia. Señaló, además, que no tenía ningún motivo para escaparse del país. "no soy un delincuente ni ladrón", enfatizó.

"Han dicho que voy a escapar, que voy a fugarme. No tengo de quién esconderme, ni de qué escapar, que quede bien claro a la población, no sé que medio saca que me quiero escapar", señaló.

Del mismo modo aclaró que va a "afrontar la justicia con transparencia y claridad".

Sobre un presunto cierre del congreso por la cuestión de Confianza, señaló que no le tiene miedo y está tranquilo por la decisión que se tome. "Si no agradamos como congresista, yo estoy a favor de la decisión de la población", comentó.