Mujer insulta y se burla de policías en Arequipa (VIDEO)

Una mujer en aparente estado de ebriedad fue detenida en el frontis del centro comercial Paucarpata en Arequipa por tener calificativos despectivos contra policías.

En el vídeo se ve a la mujer grabando el hecho cuando le dice a los policías "bigotudo" y "brochudo". Según se conoce los policías sobre intentaron detenerla porque estaba causando disturbios en la calle.

La mujer continúa con sus burlas, pese a que los policías le refieren que se retire del lugar.

"Puedo retirarme si me da la gana, no porque ellos quieren. Yo me voy a ir de acá cuando me dé la gana. Acá los desordenados son ellos, señaló la mujer.

Al final la detuvieron y señalaron que las personas no están respetando los derechos de las autoridades.

HAY MÁS...