Multan con 105 mil soles a colegio que discriminó a niño por "no tener papá

Una madre de familia denunció que en junio del año pasado al colegio donde estudió su hijo en Piura por discriminación. Yoselyn Zapata comentó que su hijo no pudo participar en la festividad por el Día del Padre ya que "no tiene papá".

La madre soltera se indignó, puesto que un año antes el niño participó con normalidad y fue su abuelo del menor quien se hizo presente.

Ella contó que una auxiliar del colegio "Kinder Creativos" comentó que a dicho evento solo podían participar niños con padre. "Yo le dije que iría mi papá, o sea, el abuelito de mi hijo, como el año anterior; y me respondió que no, que eran órdenes de la directora", relató la mujer a El Comercio.

Es así que fue donde la directora, pero esta no quiso hablarle. "Lo que me impulsó acudir a Indecopi es que el hijo de la directora me dijera que (mi caso) no era problema de ellos... Si intentaba matricular a mi hijo en otro colegio no lo iban a aceptar porque soy madre soltera", señaló.

Al final del proceso, el colegio "Kinder Creativos" recibió la sanción de 105 mil soles, más 990 a favor de la madre. Es más, deberá costear la terapia psicológica para el menor afectado.

Fuente: El Comercio

