Un nuevo paciente venció al coronavirus en la región Junín tras recibir el tratamiento respectivo desde que ingresó al hospital Daniel Alcides Carrión de El Tambo. Se trata del odontólogo, Ángel Véliz Huaroc, quien pudo superar la enfermedad luego de permanecer internado durante 25 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) que aseguró que el paciente de 30 años de edad, pudo vencer a la enfermedad pese a que su pulmón se encontraba afectado en más del 70% producto del COVID-19.

Tras ser dado de alta el médico, con cartel en mano, dijo sentirse contento de haber salido victorioso de esta lucha contra el enemigo silencioso como es el coronavirus.

“Lo único que tengo que decir a la población es que se cuiden bastante, porque no le deseo a nadie todo lo que he pasado. Resaltar la labor sacrificada del personal de salud, que gracias a sus cuidados hoy retorno a casa al lado de mis hijos y mi familia”, expresó a su salida del nosocomio.

Véliz fue acompañado por personal médico hasta la puerta del hospital donde fue despedido entre aplausos.

Mientras que Diana Cubas, esposa del médico odontólogo, dijo que desde el primer momento que Ángel Véliz se contagió presentó síntomas graves y eran pocas las posibilidades de que se pueda recuperar.

“Gracias a la voluntad de Dios y del personal de salud, que me encuentro muy agradecida, ya que me han apoyado psicológicamente y emocionalmente. Cuando pasa a nuestros seres amados es muy fuerte el dolor y no se lo deseo a nadie”, sostuvo.

Por su parte, Yolanda Rivera, médico residente del hospital COVID-19 del Tambo indica que el paciente se encontraba en gran riesgo debido a que presentaba en más del 70% complicaciones a nivel pulmonar.

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal logra viajar a España con su hijo para solucionar delicado tema legal-ojo

TE PUEDE INTERESAR