Sujeto habría abusado de su hija de 12 años y madre lucha por la custodia

Una mujer denunció que su expareja y padre de sus tres hijas, identificado como A.F.I., abusó sexualmente de su hija de 12 años.

Según la madre, de iniciales V.J.R., sus tres hijas viven con su abuelo paterno, J.F.M., en Iquitos. Cuando la mayor viajó a Lima, le contó entre lágrimas que su hermana de 12 años había sido abusada por su propio padre.

“Ella entre sollozos me cuenta que su papá abusó de su hermanita de 12 años. Yo casi me desmayo, me sentí morir y me desesperé. Llamé al abuelo de mis hijas, J.F.M., le recriminé de cómo había sido posible que haya pasado eso si se supone él tenía que velar por la seguridad y el bienestar de mis hijas. Él me respondió que como sanción había agarrado a golpes a su hijo y que ello había ocurrido hace tiempo. Pero no hizo la denuncia", contó la madre de familia al periódico Luz Verde de Loreto.

"Él me pidió que no haga ninguna denuncia a lo cual yo no podía acceder jamás, se trata de mi menor hija. Yo estaba en Lima, en ese rato me cambié y le dije a mi mamá que me acompañará, con ella he llegado y ahora estoy haciendo todos los papeleos ante la Fiscalía", explicó.

La Fiscalía también interrogó a la menor, quien confirmó haber sido ultrajada por A.F.I.

Pide la tenencia

Tras conocer del presunto abuso, la madre inició un proceso judicial para obtener la tenencia de sus hijas, ya que debido a una enfermedad de A.F.I., el abuelo consiguió quedarse con la tenencia de sus nietas: "Yo por no tener dinero y él al contar con ese certificado, es que mis hijas se quedaron con ellos”, dijo.

En tanto, en declaraciones para Correo, V.J.R. dijo que el proceso solo fue aceptado para la menor abusada: "Se pidió en la audiencia (la custodia de) a las tres, mas no procedió. Para ellas se iniciará otro proceso".

"El proceso continúa, el día 29 es la cámara Gesell tanto para mí y mi niña", agregó.

