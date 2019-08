Padre de funcionario es hallado en estado de abandono en Huancavelica│FOTOS

Un hombre de 82 años fue hallado viviendo en completo estado de abandono en una vivienda de Huancavelica.

Se trata de Bernardo Olivares Percca, quien fue auxiliado por la Red de Salud de Huancavelica, quienes lo trasladaron al hospital Zacarías Correa Valdivia tras darse a conocer el caso.

Se informó que el hombre presentaba desnutrición y deshidratación crónicas.

Afortunadamente Bernardo Olivares será ayudado brindándole el tratamiento integral para mejorar su salud.

Padre de funcionario

Pero grande fue la sorpresa de muchos al descubrir que el hombre tenía un hijo, nada más y nada menos que el titular de la Dirección Regional Agraria, Augusto Olivares.

Sin embargo, Augusto Olivares dio una contundente respuesta a las críticas. Según el funcionario, su madre siempre le dijo que su padre estaba muerto.





No obstante, hace cinco años descubrió que su padre vivía y lo fue a visitar. En ese momento el señor se encontraba bien.

“Detrás de lo ocurrido hay una historia que forma parte de mi vida privada y la de mi madre, que no quisiera comentar, pero lo voy a hacer. Mi madre me crió. Fue padre y madre para mi. Al preguntarle por mi padre, ella me dijo que había fallecido, pero luego de años y por indagaciones me entero de que el señor Bernardo que vive en Huando podía ser mi padre, lo que comprobé tiempo después”, contó el funcionario.

Asimismo, aseguró que sí lo ha ayudado pese al presunto abandono: “Conocidos del señor me avisaron que estaba en una situación crítica en Huando, por ello hice las gestiones para que lo puedan trasladar a Huancavelica. Estuve a su lado cuando ingresó al hospital. Cualquier cosa que haya ocurrido anteriormente lo dejo de lado, porque ahora necesita atención y me estoy haciendo cargo. En ningún momento lo he abandonado, pese a que no viví con él e incluso técnicamente no es mi progenitor, porque en la partida de nacimiento que tengo, mi padre es Bernardino Olivares Ticllacuri y el señor se llama Bernardo Olivares Percca, pero yo siento que es mi padre y ahora me estoy haciendo cargo por de él”.