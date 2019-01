El instante que los padres del PNP Elvis Miranda Rojas reciben la noticia que su hijo seguirá en prisión

Los padres del PNP Elvis Miranda Rojas exigen justicia y, luego de la decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, ellos decidieron ir hasta los exteriores del Poder Judicial para reclamar.

En el vídeo de Facebook de La Hora, se ve cómo la familia recibe la triste noticia sobre la continuación de la prisión preventiva contra el agente policial. Entre llanto y reclamos, el padre y la madre del agente decidieron hablar sobre lo ocurrido.

Los familiares se abrazaron y consolaron entre sí. "Nos sentimos tristes, por los que nos está haciendo la justicia de Piura (...) Está brillando la delincuencia", señaló un familiar.

La madre del Elvis Miranda Rojas mostró toda su incomodidad sobre los sucedido y pidió al presidente Martín Vizcarra que trate de ayudarlos.





"¿Qué se perdió mucho en la sociedad?", señaló la furiosa mujer por la muerte de Juan Carlos Ramírez. Además, criticó que su hijo es un profesional y está en juego los años de estudio que ha pasado.

"Mi hijo no está solo, a mí me ha costado para que mi hijo tenga una profesión, como para que dos jueces y tres fiscales me lo manden a prisión", sentenció. Pidió, finalmente, a los policías que ya no arriesguen sus vidas por los delincuentes.

Por su lado, la abogada de Elvis Miranda Rojas señaló que se va a respetar la decisión y se va a seguir trabajando para anular la prisión preventiva.

