Pareja usa como baño público la playa y serenazgo los obligan a recoger suciedad (VIDEO)

Una pareja de veraneantes utilizaron la arena de la playa de Mollendo, Arequipa como baño público y serenazgo les hizo limpiar los restos.

"Solo han recogido arena, lo ha tapado", le incriminaron los agentes de serenazgo quienes obligaron a los jóvenes a recoger la suciedad ya que los niños juegan y las personas transitan por dicho lugar.

El video fue difundido en Facebook por la página Puerto Bravo Noticias en donde la pareja reclamaba que ya habían recogido sus restos.

De esta manera, los agentes de serenazgo le resopondieron que no era la primera vez: "Yo la he visto, es la segunda vez. La primera vez orinó en la peña (...). Recoja todo señorita, para que no lo vuelva a hacer".

OJO CON ESTO:



Joven muere ahogado cuando intentaba tomarse un selfie en playa de Huarmey (VIDEO)

Aguas del mar de Chile son las más frías de Sudamérica

Bombero lamenta no poder salvar a madre y su bebé atrapadas en incendio en emotiva carta

Explosión de balón de gas deja a tres familias en la calle en Paita

HAY MÁS...