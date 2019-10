Peruvian Airlines anunció la suspensión de todos sus vuelos desde Lima, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras el embargo de sus cuentas por parte de Aduanas.

A través de un comunicado, la aerolínea nacional explicó que les embargaron las cuentas ante una falta de liquidez que afectó sus operaciones.

“Producto del embargo realizado por la Aduana del Perú a todas las cuentas de Peruvian, por diferencia de valorización en la importación temporal de 2 aeronaves comerciales al no existir en el país Ley de Admisión Temporal, se produjo la acción coactiva que resultó en la falta de liquidez que afectó nuestras operaciones”, indicó Peruvian en el comunicado.

Se informó que los vuelos han quedado cancelados desde el último jueves, por lo que en varios aeropuertos del país se ha generado una problemática con sus pasajeros.

En el Aeropuerto Rodríguez Ballón de Arequipa, un representante de la aerolínea informó a los pasajeros lo ocurrido.

Él informó a Canal N que tres vuelos se suspendieron este viernes en la mencionada ciudad, cada uno de al menos 150 pasajeros, a quienes se les realizará el determinado el reembolso.

Asimismo, Peruvian Airlines explicó que no se han podido recuperar de este problema: “Este embargo generó la paralización de nuestros vuelos por medio día, creó una desconfianza con las agencias de viaje que bajaron sus ventas significativamente afectando aun más los flujos de caja de la empresa no permitiendo su operatividad, situación de la que no hemos podido recuperarnos, por lo que nos vemos en la lamentable situación de tener que suspender todos nuestros sueños hasta nuevo aviso”.

Ante la crisis, Peruvian Airlines espera reflotar su empresa: “Estamos haciendo esfuerzos con nuevos inversionistas a fin de reflotar la empresa para poder continuar dando el importante servicio que Peruvian representa para la aviación nacional al ser la única empresa peruana que opera en los cielos del Perú por más de 10 años”.

La aerolínea también envió un mensaje a sus clientes: “Lamentamos profundamente los inconvenientes que se están causando a nuestros pasajeros y les reiteramos nuestro compromiso por darle pronta solución”.