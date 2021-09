Toda persona que posea una mascota –can o gato- tendrá que tener una licencia por la tenencia y circulación en la ciudad de Piura luego de aprobarse la modificación de la Ordenanza Municipal 276-00 en el Consejo de esta comuna. Ello se aprobó esta mañana con el voto a favor de 12 regidores.

La licencia municipal permitirá identificar y tener un registro de este tipo de mascotas que se encuentran en el distrito de Piura.

El dueño de la mascota debe presentar una solicitud, una declaración jurada, una foto del can o gato, y copia simple de la tarjeta de vacunación de la mascota sellada y firmada por el médico veterinario.

En el caso de que los dueños no cumplan con las disposiciones municipales recibirán una multa. No tramitar la licencia municipal acarrea una multa del 10% de una UIT (S/440.00), no tener el permiso municipal, conducir sin correa a la mascota en espacios públicos también implicará una multa del mismo monto.

Además, si el propietario no recoge las deposiciones de los animales en espacios públicos también será multado con S/440. En el caso de que el dueño ejerza maltrato cruel contra el animal ocasionando lesión o muerte será sancionado con una UIT (S/4,400).

La Ordenanza Municipal también precisa que quedan prohibidas la organización de peleas de canes domésticos en lugares públicos o privados, así como el adiestramiento de canes domésticos dirigido a acrecentar su agresividad, abandonar a este tipo de animales en la vía pública o su venta en la vía pública de manera informal. Además, queda prohibido cualquier acto de crueldad contra ellos.