Un joven pescador de 19 años falleció luego que el bote de pesca artesanal en que viajaba, fue impactado por un barco atunero provocando que la nave menor se partiera en dos frente a las costas de Bayóvar, en la provincia de Sechura (Piura).

Ocurrió la madrugada del último domingo, en circunstancias que el bote “El poderoso e Israel”, fue impactado por una embarcación atunera.

El bote había zarpado desde Talara con una tripulación de seis personas de los cuales cinco eran menores. Estos últimos fueron rescatados; sin embargo, todo fue diferente para Anthony Smith Eca Pimentel (19), quien habría muerto ahogado tras quedar atrapado en la cabina.

Familiares de Anthony Eca, indicaron que, tras una intensa búsqueda, las autoridades de la Capitanía de Puertos lograron ubicar la embarcación, pero hasta el cierre de esta nota aún no rescataban el cadáver del muchacho.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES

Los parientes del occiso denunciaron que los propietarios del bote no habrían formalizado la denuncia de los sucedido, debido a que no tendrían los documentos en regla y habrían infringido varias normas, pues cinco de los seis tripulantes no cumplían la mayoría de edad.

“Todos los tripulantes son de Talara, los dueños del bote son de San Judas Tadeo, pero no han querido denunciar porque no tienen sus papeles en regla y, prácticamente, todos son menores de edad, menos mi sobrino, queremos justicia”, señaló María Eca, tía del fallecido.

VIDEO RECOMENDADO

Cantante baleado lucha por su vida