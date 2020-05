Habitantes del asentamiento humano Cossio del Pomar, en Piura, mostraron su rechazo ante la presunta posibilidad de instalar carpas con camas UCI en el lugar, para pacientes con COVID-19. Pobladores indicaron que el lugar no reúne las condiciones para albergar a los enfermos.

Estas personas protestaron la noche de ayer en un terreno donde se pretendería instalar las carpas; además, uno de los temores que tienen estas personas, es la posibilidad de que haya fallecidos por esta enfermedad.

“El gobernador ha anunciado la instalación de 200 camas en un terreno del asentamiento. En ese terreno, las directivas han venido pidiendo que se instale un hospital de la maternidad, pero siempre se han opuesto. Acá es un terreno a la intemperie, no hay conexiones para camas UCI, cuando hayan muertos tendrán que estar al lado de las casas”, señaló el presidente de la Junta Vecinal Comunal del lugar, Ernesto Mauricio Castillo.

Ernesto agregó que si fuera un hospital, no se opondrían; sin embargo, las autoridades no lo han hecho en su momento y ahora están asumiendo las consecuencias.

"Ahora estamos atentos, no vamos a permitir que se instalen carpas. No queremos el hospital COVID-19 en ese terreno porque no hay condiciones”, aseveró.

