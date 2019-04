Sujeto intenta golpear a su pareja con ladrillo y vecinos salen en su defensa (VIDEO)

Un hombre agredió físicamente a su esposa en plena calle de Lancones, en Piura.

Los vecinos comenzaron a grabar esta pelea en la vía pública pensando que era una simple discusión, pero rápidamente todo se tornó violento.

El sujeto, en presunto estado de ebriedad, habría reclamado a su pareja por un pago de dinero.

Sin embargo, todo pasó a mayores cuando comenzó a agredirla y los vecinos se alarmaron y le pidieron que se vaya.

No obstante el sujeto no solo no se retiró sino que tomó un ladrillo con la intención de lanzarlo a su pareja, quien se defendía con un palo y una piedra.

"Está grabado, te puedes ir preso, no hagas eso", le gritó una vecina.

Tras saber que estaba siendo grabado, el hombre lanzó el ladrillo al piso, pero no dejó de agredir a su esposa.

Cuando un vecino intervino, el agresor intentó golpearlo, pero fue finalmente reducido.

Pese a la agresión, nadie denunció a este hombre, quien finalmente se retiró de la escena en su moto.

HAY MÁS...