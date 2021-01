Durante una conferencia de prensa el presidente de la República, Francisco Sagasti, en compañía de los ministros de Estado, anunció que actualmente el país atraviesa por tres niveles de alerta a raíz del incremento de casos positivos por la pandemia del coronavirus en las distintas regiones.

El primer nivel es el “Moderado” donde, según indica- se tienen que ver las medidas a adoptar de forma balanceada para contrarrestar el avance de la enfermedad. Aquí se encuentran las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali.

El siguiente nivel es el “Alto” conformado por Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Lima Metropolitana, Cusco, Huánuco, Puno, Tumbes, La Libertad, Moquegua, Pasco y Madre de Dios. El mandatario explicó que en esta fase se requiere implementar medidas un poco más fuertes.

En tercer lugar está el nivel “Muy Alto” donde se encuentran Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna, donde se necesitan de acciones más drásticas.

En ese sentido, Sagasti explicó que se evaluó cuales son las medidas que deben ser permanentes y cuales tienen que ver con la restricción vehícular y personal, así como de los espacios públicos y, además, ver las medidas a aplicar respecto al aislamiento físico.

En otro momento, alertó que también existe el nivel de alerta extremo. “Es aquel al cual llegamos cuando no hemos observado las medidas a lo largo de este círculo y pasamos del nivel de alerta muy alto al extremo. Eso significa una experiencia similar a la que tuvimos en mayo o junio del año pasado”, sostuvo.

El jefe de Estado resaltó que se desea evitar una cuarentena o confinamiento total para las personas.

AFOROS

Por otro lado, también se anunció información sobre el tema de los aforos en los distintos espacios públicos en cada una de las regiones de acuerdo al nivel de alerta en el que se encuentran.

Las regiones que integran el nivel de alerta moderado deberán cumplir con el aforo en los gimnasios, casinos, cines, teatros y artes escénicas de un 40%. Asimismo, en los centros comerciales, tiendas por departamento, galerías y otras tiendas será de 50%; los restaurantes en un 60% y las iglesias en un 30%.

Por su parte, las regiones de nivel de alerta alto deberán respetar el aforo de 30 % en gimnasios, casinos, cines, teatros y artes escénicas; un 50% en los centros comerciales, tiendas por departamento, galerías y otras tiendas; los restaurantes al 50 % e iglesias en un 20%. Aquí también se restringirá el transito vehícular los días domingo.

Mientras que las de alerta muy alto los aforos permitidos para gimnasios, casinos, cines, teatros y artes escénicas es de 20%; mientras que en los centros comerciales, tiendas por departamento, galerías y otras tiendas 30%; restaurantes al 40% y las iglesias un 10%. Cabe precisar que aquí también se restringe el transito vehícular y peatonal todos los domingos.

Finalmente, también se hicieron algunas modificaciones respecto a la inmovilización social obligatoria. En las regiones de alerta moderada será de 11:00 p.m. a 4:00 a.m; en las de nivel de alerta alta de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. y en las de altera muy alta será de 7:00 p.m. a 4:00 a.m.

