​Primer regidor de Huarmey usa a sereno para que le cargue la sombrilla y sostenga su gaseosa (VIDEO)

Un hecho totalmente repudiado ocurrió en la ciudad de Huarmey, donde el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huarmey hizo noticia.

¿El motivo?

El funcionario, identificado como Alberto Lira Cruz, utilizaba a un sereno para que le cargara la sombrilla y hasta le llevara la gaseosa.

El hecho fue captado por los veraneantes de Huarmey, quienes miraban atónitos la escena y no dudaron en compartir en rede sociales las imágenes que, de inmediato, se viralizaron.

En su defensa, el regidor Alberto Lira dijo que no se había dado cuenta de que el sereno le daba sombra. “Yo no he tenido que dar una disposición a nadie, no me he dado cuenta de eso”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Huarmey aseguró que iniciará una investigación. “Por el hecho de que somos autoridades no podemos ser más que nadie, voy a investigar y tomaremos medidas, si es que hay algo fuera de la norma”, precisó.

