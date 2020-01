El dos de enero del 2018 empezó la pesadilla para la familia Salazar - Ayala. Ese día se enteraron que la mayor de sus hijas había desaparecido cuando realizaba deportes de aventura en el Valle Sagrado de Los Incas (Cusco), desde entonces la familia ecuatoriana - española ha iniciado una cruzada para hallar a Nathaly, viva o muerta (como ellos mencionan) y lograr justicia para ella, que llegó a Perú a conocer los atractivos turísticos que tanto le llamaban la atención sin imaginar que su iniciativa le costaría la vida.

Hoy, a dos años de la desaparición de Nathaly, la última etapa del juicio a los dos presuntos asesinos de la turista está a punto de comenzar. Luzgardo Pillco (21) y Jainor Huillca (19), trabajadores del lugar donde desapareció Nathaly, deberán responder ante las autoridades peruanas sobre la desaparición de la extranjera, en medio de un caso con muchos vicios e incongruencias hasta el momento.

En declaraciones exclusivas para OJO, Alexandra Ayala, madre de la desaparecida, mencionó que la teoría de que Nathaly se accidentó cuando practicaba tirolesa y que su cuerpo fue arrojado al río Vilcanota, es solo una coartada para que los homicidas no reciban la pena que corresponde, ya que si no hay cuerpo, no hay delito; o, en su defecto, la condena es mucho menor.

“A mi hija la raptaron, la violaron y la mataron, no tenemos dudas al respecto. Pero la impericia de las autoridades peruanas ha hecho que no se tomen en cuenta declaraciones fundamentales en este caso y pruebas que desbaratan la versión de los detenidos”, citó la madre.

Una prueba que cambiaría todo

El juez Juan Gutiérrez, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Urubamba, tendrá una ardua tarea a partir de este ocho de enero, cuando inicie la última etapa del juicio a los imputados por la desaparición y muerte de Nathaly Salazar. Entonces, el fiscal a cargo del caso, Rubén Calsina, mostrará los elementos de convicción que acusan a los detenidos por los presuntos delitos de homicidio culposo, hurto agravado y encubrimiento real; sin embargo la familia de la desaparecida guarda un as bajo la manga, una prueba que podría cambiar el curso del proceso y que incluso podría mostrar el paradero de la turista.





Alexandra Ayala cita que dejó de confiar en las autoridades peruanas, refiere que la administración de justicia en Perú es muy lenta y llena de vacíos legales, que son aprovechados por asesinos, violadores y ladrones a fin de sacarle vuelta a la justicia; es por todo ello que prefirió compartir información crucial con la policía de investigación de España y Ecuador, que viene colaborando con el caso.

Sucede que a la madre de Nathaly Salazar le han solicitado 10 mil dólares para brindarle la ubicación exacta del lugar donde fue enterrada su hija luego de ser asesinada. Alexandra Ayala cree que es un dato fidedigno, ya que coincide con mucha información y referencias que ella maneja. Sin embargo, los sujetos no planean entregar el dato sino después del juicio a los detenidos, lo cual da a entender que sería gente cercana a los imputados.

“Si no hay cuerpo la condena es de cinco años, si se encuentra (el cuerpo) puede subir a 15. Aquí hay muchas cosas en el aire y solo deseo de todo corazón que la justicia peruana ponga de su parte y se dé una sanción digna para los captores de mi hija. Yo sé que nunca la recuperaré, pero por lo menos debemos hallar justicia para ella”, finalizó.