El Poder Judicial dejó en libertad a un delincuente que acuchilló varias veces a su víctima pese a que existe un video que prueba su delito.

El indignante caso ocurrió en Tacna, donde las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que Erick Velásquez Barrientos arrastró, tiró al sueño y acuchilló a una mujer de 33 años para robarle su celular.

Tras una audiencia de más de tres horas donde la Fiscalía solicitaba una prisión preventiva de 9 meses, el Poder Judicial ordenó solo comparecencia con restricciones y una caución de 5 mil soles.

En declaraciones para Latina, el fiscal Patricia de la Cruz reveló los argumentos del juez para dejar en libertad al ladrón.

“Dijo que no era necesario mandar al imputado al penal toda vez que tiene 22 años de edad, está en proceso de formación, no registra antecedentes penales y tiene arraigo domiciliario porque vive con su madre. Es por eso que dijo que si bien es cierto que había dicho que había peligro de fuga, este peligro de fuga no era de tal magnitud que nos podía hacer pensar que va a eludir la acción de la justicia”, manifestó.

Cabe resaltar que la víctima no pudo estar presente en la audiencia ya que recayó en una crisis nerviosa y empeoró al saber que el sujeto había sido liberado.

En tanto, la Fiscalía presentará la apelación.