Rosa Bartra pasa "roche" por poblador que la declaró persona no grata en La Libertad (VIDEO)

Un momento incómodo pasó la congresista Rosa Bartra en su semana de representación en Huamachuco, La Libertad, cuando un poblador le dijo que era una persona no grata en dicha ciudad.

Fue el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de la provincia de Sánchez Carrión, Moisés Ruiz, quien se atrevió a más.

"No le doy la bienvenida, porque soy la persona quien le declaró persona no grata a esta tierra de Huamachuco, porque nosotros poco o nada vemos su trabajo de usted señora congresista y venir solamente a tener una reunión de este tipo, a decir que estamos haciendo que estamos investigando, y los casos tan sonados a nivel nacional y no hay nada de resultados. Es una vergüenza ajena que cuatro hojas haya sido el caso Lava Jato y es como huamachuuino, la ley pulpín y eso como huamachuquinos nos hace sentir vergüenza", comentó.

Es ahí que la congresista hizo como si el sujeto no hubiera dicho nada y preguntó si alguien tenía una duda específica.

