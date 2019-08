Un sujeto identificado como Israel Erasmo Román Cruz agredió salvajemente a su expareja y madre de sus hijos en Abancay.

La madre de familia quedó en grave estado tras la agresión, incluso corre riesgo de perder la visión en uno de los ojos.

La víctima reveló, ante las cámaras de Latina, que había denunciado varias veces al padre de sus hijos, pero nunca recibió ayuda.

“Pido justicia, que me ayuden las autoridades, tengo miedo que a mis hijitos y a mí me pase algo. Cada vez que me ha agredido y he puesto la denuncia, este hombre la ha hecho archivar”, explicó.

Según la madre de familia, esta es la tercera vez que Israel Erasmo Román Cruz la agrede de esta forma en sus ocho años de matrimonio.

“Anteriormente lo he denunciado, lo he demandado, él ha falsificado mi firma y lo ha hecho archivar”, denunció.

Tras cometer la agresión, Israel Erasmo Román Cruz se dio a la fuga. “Está prófugo,no sabemos dónde está. Ese día la trajo aquí al hospital, con mentiras salió. La dejó como si fuera un animal”, dijo la hermana de la víctima.

Cabe resaltar que durante la agresión, uno de los hijos de la pareja intentó defender a su madre, pero también fue agredido por su padre.