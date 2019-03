Sujeto que asesinó a su vecina contó que pensaba que mataba a su madre (VIDEO)

Wilfredo Rodríguez Quispe (24), el asesino de Dina Quispe Choquemamani (27), a quien mató, descuartizó y cocinó; confesó que cuando lo hacía, pensaba que mataba a su madre.

Este joven que vivía en el distrito de Santa Rosa, en Puno, y que confesó el horrendo crimen, fue abandonado por su madre cuando era un niño y ahora estaría dispuesto a terminar con su vida.

"También quise matar a mi madre, si algún día la voy a encontrar, la voy a matar", contó Wilfredo Rodríguez Quispe en medio de su confesión a la policía.

Según Wilfredo Rodríguez Quispe, atacó a su vecina tras esconderse detrás de una paja y aunque quiso salvarla luego, fue muy tarde porque ya no respiraba.

"Le dije que no quería, pensé en eso. Toda la rabia que tenía, todo el odio se me entró y no pensé en nada más. Dije que: esta es mi elección", contó.

También añadió: "Me arrepentí, quise ayudarla pero ya no estaba viva, ya no respiraba, quise, buscar ayuda, quise gritar y no pude", añadió.

