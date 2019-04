Bebé de un año y medio termina con rostro desfigurado luego de ataque de perro

Una bebé de un año y medio fue desfigurada por un perro en la ciudad de Tarma.

El trágico caso ocurrió cuando S.C.L. jugaba en los alrededores de su vivienda cuando un perro, que estaba suelto y sin bozal, la atacó, dejándola con graves heridas en el rostro y la cabeza.

Los padres auxiliaron a su hija tras escucharla gritar y la trasladaron al hospital Félix Mayorca, donde fue atendida y los médico saturaron las heridas.

Se informó que la menor se encuentra estable en el área de Pediatría; sin embargo, los padres pidieron su traslado a un hospital de Lima, sería el Guillermo Almenara, para realizar un tratamiento de recuperación.

“Nosotros no estamos conformes con la atención en este hospital; a mi niña le han ‘cosido’ sus heridas como sea, como costal de papa. Ya tenemos la ambulancia particular para llevarnos a Lima pero aquí en el hospital de Tarma no quieren firmar el documento de salida”, dijo el padre Carlos Cortez a Diario Correo.

Tras la queja, Luis Orihuela, director del nosocomio, autorizó que la menor sea trasladada a Lima.

