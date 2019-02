Cuatro huaicos en Arequipa dejan cinco muertos y decenas de damnificados (FOTOS)

Dolor y destrucción. Tres muertos y cerca de 50 viviendas afectadas fue el saldo que dejó la caída de tres huaicos en el distrito arequipeño de Aplao, en la provincia de Castilla. La violencia de las aguas, del lodo y las piedras arrasó con todo lo que encontró a su paso, dejando varias casas sepultadas. En lo que va del año, 12 personas fallecieron a consecuencia de las intensas lluvias y los deslizamientos que se registraron solo en la región de Arequipa.

CIFRAS.

La emergencia ocurrió la tarde del último jueves, tras activarse tres quebradas, señaló el alcalde de la provincia de Castilla, Héctor Cáceres. La autoridad informó que el primer huaico ingresó por la Calle Bolognesi, en el centro del distrito. En este punto se registró la muerte de una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado sepultado entre los escombros en la vivienda donde trabajaba.

Los otros dos deslizamiento ocurrieron por las zonas aledañas de los centros poblados de Casquina y Caspani, a unos 500 metros de la ciudad. En este último poblado, se reportó la muerte de Reynal Junder Ticona (23) y de Frank Yepes Idme (24), quienes estaban de visita en la zona.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que nueve personas resultaron heridas, 15 viviendas colapsaron y 50 resultaron afectadas. Un centro de salud también resultó dañado.

Hasta el lugar de la emergencia, llegaron brigadistas y personal de salud (enfermeras, obstetras y técnicos) llevando kits de medicamentos y agua. También se hicieron presentes 200 soldados del Ejército del Perú para ayudar en las labores de limpieza.

Tras los hechos, se supo que 60 familias damnificadas fueron trasladadas a refugios habilitados por la Municipalidad de Aplao y a otras 50 las ubicaron en el Colegio Libertador Castillo. Además, se acondicionaron 20 carpas en el polideportivo de dicha comuna.

Por otro lado, el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, informó que debido a la magnitud de los daños el distrito de Aplao fue declarado en emergencia. Además, sostuvo que se ha dispuesto cerca de un millón de soles para la compra de combustible, tuberías y cemento.

“Hemos coordinado con otros alcaldes para que brinden maquinarias”, señaló la autoridad regional.

MINUTOS DE TERROR.

Eran las 5:30 de la tarde del jueves último cuando los pobladores del distrito de Aplao realizaban sus actividades diarias bajo una fuerte e inusual lluvia. De pronto, un estruendoso ruido acompañado de un ligero “temblor” les hizo presagiar lo peor. Sin pensarlo dos veces, salieron despavoridos de sus viviendas a fin de buscar refugio y no ser arrastrados por el aluvión.

Los esposos Manuel Villanueva Díaz y Gilda Roque Villanueva narraron a OJO los minutos de terror que vivieron al ser arrastrados por el lodo que destruyó su vivienda, ubicada en el asentamiento humano de Caspani. La pareja contó que se encontraban descansando cuando un fuerte ruido los hizo salir hacia la puerta de su casa. Desde lejos, sus vecinos los alertaban para que salgan.

“Salimos con mi esposa, pero el huaico nos arrastró. A ella la botó hacia un lado, pero yo me fui hasta abajo. El agua ya me llegaba al pecho”, contó Manuel Villanueva.

Mientras era arrastrado, el señor Villanueva se encontró con uno de los jóvenes que fue reportado como una de las tres víctimas mortales.

“Él me dijo: ‘Señor, ya no, ya no; si es para morir, vamos a morir’, porque el lodo ya nos estaba sepultando; pero de suerte yo estoy aquí”, dijo entre lágrimas el sobreviviente, quien mencionó que el occiso fue arrastrado porque no pudo agarrarse de unas maderas para salvar su vida.

La familia Villanueva Roque pidió a las autoridades ayuda económica y humanitaria para volver a construir su casa, de la cual solo pudo rescatar algunos tazones y un par de sandalias.

MINEROS.

Ese mismo jueves de la emergencia en Aplao, otro huaico se registró en el distrito de Río Grande, provincia arequipeña de Condesuyos, en donde dos obreros de la mina San Antonio fallecieron al quedar atrapados en un socavón luego de que un huaico ingresara de forma intempestiva. Las víctimas son Óscar Álvarez Huamaní (44) y Octavio Hanampa Chancasi (19).

