Abuelo se llevó a su nieto de 8 años con engaños y lo ultrajó sexualmente (VIDEO)

Un sujeto fue detenido luego de ser acusado por su propio nieto de 8 años de haberlo violado en su vivienda en Trujillo.

De acuerdo a la familia, quienes viven en el distrito de Salaverry, el menor se encontraba jugando en un parque cuando su abuelo lo llevó a su casa con engaños. En el lugar, el individuo abusó del pequeño.

"Él estaba jugando con un niño en el parque y él (el abuelo) lo ha traído supuestamente con engaños a que le saque la ropa dentro de su cuarto con la mentira de que le va a dar un marciano", dijo un familiar.

El hombre, de 44 años, fue detenido por sus propios familiares cuando intentaba escapar mar adentro.

Denuncia

Asimismo, la madre del niño también acusó a su padre de haber intentado ultrajarla cuando era pequeña, lo cual también le habría ocurrido a su hermana menor.

"No es la primera vez, yo me callé durante cuántos años. Le volvió a pasar a mi hermana, la defendí por tres ocasiones a mi hermana, dos denuncias asentadas por tocamientos indebidos y nada hacen, no han hecho nada desde esa vez", dijo entre lágrimas la madre del menor.

La Policía capturó al sujeto y la familia se trasladó a la comisaría de Salaverry para exigir cadena perpetua.





HAY MÁS...