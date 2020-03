Tocó puerta por puerta. El alcalde del distrito de Moche en Trujillo, Arturo Fernández, entregó gallinas y huevos a los pobladores de escasos recursos, quienes tendrán que afrontar el aislamiento social prolongado hasta el 12 de abril, para evitar más contagios por coronavirus en el país.

El burgomaestre visitó a cada vecino y también repartió javas de huevos, pues entiende que estas personas no pueden trabajar y muchos generan ingresos con su labor diaria. Una moradora llegó con su sombrero de paja para recoger la ayuda.

Fernández también hizo un recorrido por los sectores más vulnerables e identificó a las personas que serán beneficiadas con la canasta familiar, que brindará el Estado con el presupuesto asignado para cada jurisdicción.

“Hemos encontrado niños solitos, sin papá ni mamá, que solo han comido arroz en todo el día... Encontramos gente que no tiene agua”, dijo la autoridad, quien exhortó al Estado para que no permita las invasiones. También pidió a la población que no se puede vivir sin planificación familiar.

Finalmente agradeció a las empresas agropecuarias que se vienen sumando y fiscalizando la entrega directa de sus productos a las personas de bajos recursos.