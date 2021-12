El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra el catedrático Ítalo Ranieri Cassinelli Doig (44), quien en estado de ebriedad chocó su camioneta contra un auto, lo que causó la muerte de un padre de familia y su hijo. El accidente de tránsito ocurrió en la Vía de Evitamiento, en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.

El catedrático Ítalo Ranieri Cassinelli Doig el día de su detención en el lugar del accidente. (Foto: Radio Gua)

El pedido de prisión preventiva fue sustentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, quien había pedido 9 meses de internamiento para el catedrático.

Como es público, el accidente sucedió la tarde del sábado 18 de diciembre a las 5:00 a.m., cuando Héctor Chinga Huancas (47) y su hijo de iniciales E. C. C. (17) viajaban en el auto de placa FOF-401. Ellos partieron de Lima y tenían como destino Piura.

En la referida vía, el vehículo en el que iba el padre de familia y su hijo fue impactado violentamente de forma frontal por la camioneta de matrícula T1L-937, la cual era conducida por Casinelli Doig.

Debido al fuerte choque, Chinga Huancas murió en el acto, mientras que su hijo falleció horas después en una clínica.

Luego, el examen de dosaje etílico practicado al catedrático determinó que estaba ebrio, pues arrojó 0,59 gramos de alcohol por litro de sangre.