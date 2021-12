Un grupo de serenos de la Municipalidad de Tumbes denunció que la comuna les regaló pelotas de plásticos en vez de canastas por Navidad, por lo que le reclamaron al alcalde Jimy Silva Mena, quien explicó las razones de por qué no entregó lo solicitado.

El hecho ocurrió el 20 de diciembre, cuando el municipio reunió a varios serenos para hacerles entrega un presente por Navidad; sin embargo, se trataba de una pelota de plástico - cuyo valor no supera los S/5 - y un panetón.

Al ver esto, algunos serenos optaron por retirarse del lugar, mientras que otros desinflaron las pelotas. También aprovecharon para expresar sus reclamos al alcalde Silva Mena.

“En otra municipalidad han dado una canasta de 500 soles. Nosotros somos trabajadores que ponemos el pecho por los ciudadanos y no nos deben tratar así... esto es una burla”, señaló un sereno.

Según indicó el burgomaestre Jimy Silva Mena, hay pactos colectivos (con los serenos) que están siendo anulados y por ley no puede entregar canastas.

“Hay pactos colectivos que hoy están siendo anulados; los reconocidos por ley son del 1 de mayo y 5 de noviembre, pero las canastas no. Entonces, como consecuencia de ello, evidentemente no puedo acceder a eso”, explicó.

Los serenos también encararon al alcalde por los uniformes. “Está viendo el uniforme que tengo y que usted no me lo ha entregado. Yo me lo he comprado...usted da un uniforme que no sirve para nada”, mencionó un sereno.

Pese a toda la incomodidad de los trabajadores, se pudo comprobar que la Municipalidad de Tumbes, a través de sus redes sociales, indicó que la entrega de este ‘presente’ se dio de manera amena.

Municipalidad de Tumbes.

