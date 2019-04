Niño de 13 años denuncia que sacerdote lo ultrajó en iglesia y este envía carta notarial

Un menor de 13 años denunció que el sacerdote Marco Francesco Mambretti lo abusó sexualmente en Ucayali.

Según el testimonio del menor, de iniciales G.T.R., los abusos se daban cuando asistía a la iglesia donde el sacerdote de origen italiano se encontraba.

“Yo iba varias veces a la iglesia. A mí me gusta cantar y me gustaba ir a la iglesia. Yo conozco al padre Marco. El padre Marco me llevaba a su oficina y me decía: ‘Ven, pasa’, y ahí me violaba. Él me bajaba el pantalón”, dijo el menor durante su declaración.

La denuncia fue realizada el pasado 27 de agosto del 2018, cuando la madre del menor, D.R.R., confirmó los abusos a su hijo.

Según la mujer, ella tenía sospechas por el comportamiento de su hijo, pero cuando le preguntó, este no contó nada.

Poco después, el menor se enfermó y en el hospital le confesó al médico de los abusos sexuales.

“Me preocupé porque él sufrió de meningitis. Lo llevé al puesto de salud y le conté de mis sospechas al doctor. Le pedí que le preguntara y fue a él a quien terminó confesándole que venía siendo ultrajado sexualmente”, explicó la madre al diario La República.

Confirmación

El menor pasó por el médico legista, quien confirmó las lesiones: “Mi hijo le dijo al médico que lo violaban dos personas, otro menor y el padre. ‘¿Qué padre?’, le preguntó. ‘El padre Marco’, contestó. Le hicieron pasar por el médico legista y en ese momento yo rogaba a Dios que no sea verdad, que el resultado sea negativo, pero el médico legista me dijo: ‘Tu hijo viene siendo víctima de violación y no son lesiones recientes, son lesiones antiguas’. Me quise morir en ese momento”.

Respuesta

Tras la denuncia, el cura envió una carta notarial a la madre: “Le exijo que en un plazo no menor de 24 horas se rectifique de las publicaciones incriminatorias que su persona estaría realizando a través de las redes sociales”, indicaba.

Meses después de la denuncia, el padre Marco continúa viviendo en Ucayali. Por su parte, el vocero del Vicariato Apostólico de Pucallpa, el cura Yul Soto, dijo que Mambretti está "colaborando con la justicia".

HAY MÁS...