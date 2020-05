El director del Área COVID-19 del Hospital Regional de Ucayali, doctor Ricardo Muñante Meneses, reportó que las cuatro camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de ese nosocomio, a la fecha, se encuentran ocupadas.

El galeno señaló a Cuarto Poder, además, que por las anteriores y deficientes gestiones, la capacidad de las UCI, que era de nueve camas, se mantiene en tan solo cuatro. Detalló que otros cinco respiradores mecánicos no son usados.

“Cada persona que entra a ventilador mecánico necesita cinco balones de oxígeno y la deficiencia de esta región es el oxígeno. Es justo lo que carecemos acá”, dijo.

Muñante manifestó que pese a las dificultades, el personal médico del citado nosocomio lucha para mantener con vida a estos pacientes críticos sin ventiladores artificiales.

“Nosotros tenemos que atender inicialmente cuando los atendemos cuando tienen un cuadro leve muy probablemente tienen mayor probabilidad de que salgan ¿no? Cuando ya vienen con un cuadro severo moderado y requieren una máquina de respiración mecánica ya el pronóstico ya es más reservado”, indicó.

Sobre otras deficiencias en el sistema de salud de Ucayali, el médico intensivista Edilberto Núñez dijo que en ocasiones existen pacientes que requieren camas UCI, pero tampoco cuentan con personal médico.

“El problema de la necesidad de UCI sí lo tenemos, hemos tenido cuatro interconsultas para pacientes para UCI que no pueden pasar porque no hay camas. No hay personal capacitado. Y mañana esos pacientes no estarán pero habrán otros pacientes y si a estos pacientes no se les da el soporte cuando están en la fase más agresiva, fallecen. Eso es lo más penoso", expresó.

