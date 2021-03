El Ministerio de Salud (Minsa) ha dado a conocer la presencia en Lima de un 40 % de pacientes contagiados por coronavirus con la temida variante brasileña P1 y que la mayor incidencia se reporta en Lima este, donde el 63 % de personas infectadas presentan esta mutación; seguida por Lima norte (50 %), Lima sur (41 %) y Lima centro (25 %).

Pablo Tsukayama, docente de Microbiología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, brindó una entrevista a este Diario hace unos días en donde nos habló del riesgo para el Perú del bajo nivel de vigilancia genómica y de la eficacia de las vacunas frente a la presencia de variantes en nuestro territorio.

- El INS ha dicho que en el primer año de la pandemia se ha hecho 1 000 secuenciamientos genómicos. Es urgente ampliar este análisis en un contexto de aparición de nuevas variantes…

De acuerdo a las cifras de la doctora Solari, se han hecho al menos 1 000 en un año, hay países que hacen 3 000 en una semana. Lo ideal es que Ministerio de Salud fortalezca el INS, pero lo importante es que no solo INS haga esto, sino que esté descentralizado, mientras más laboratorios y regiones generen información va a ser mejor para todos. Los mejores ejemplos de donde sí hay un sistema exitoso de vigilancia consisten en consorcios académicos públicos que involucran a varios laboratorios.

- ¿Cuál es el riesgo para el Perú de tener bajo nivel de vigilancia genómica en un contexto de segunda ola, con nuevas variantes identificadas?

Hay doble riesgo. Uno, las variantes de afuera, la de Reino Unido, probablemente, ha seguido entrando y va a seguir entrando conforme se relajen las medidas de vuelos internacionales, pero en la frontera con Brasil el control es más relajado. Tenemos buena información de Loreto, donde ya activamente está circulando, tenemos muy poca información sobre Ucayali y Madre de Dios, que también están en la frontera. Perú está en una situación particularmente vulnerable por lo que está entrando por Brasil, donde la situación está fuera de control, es muy probable que estén exportando casos. Lo otro, es que nosotros hemos tenido millones de infectados, es probable que tengamos variantes con un comportamiento un poco extraño, pero como no estamos haciendo vigilancia en el nivel adecuado simplemente ni siquiera las estamos viendo.

- ¿Es posible que haya una variante peruana al nivel de peligrosa que la brasileña?

Es posible, porque las variantes siguen apareciendo todo el tiempo. Si uno le da tiempo y gente que se infecta, seguirán generando variantes.

- Hay una variante peruana, la E484K, que podría darnos una preocupación, según el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué sabe de esta variante?

Tanto la variante Sudáfrica como la brasileña presentan múltiples mutaciones, pero sobre todo en la proteína espiga que está en la superficie del virus, que es reconocida por los anticuerpos y vacunas. Esta mutación E484K lo que quiere decir es que hay un cambio de aminoácidos en la solución 484. Este es el que parece que le da esa capacidad de escapar (a los anticuerpos), la eficacia disminuida a los anticuerpos. Lo que se ha visto es que esta misma mutación ha aparecido en Perú, no necesariamente porque hayamos importado esta variante, sino que aparece de forma independiente. Entonces, es posible que haya formas circulando que tengan esta eficacia disminuida. Todo esto es muy preliminar, lo que hay que hacer es seguir observando, colectando datos. Por ahora no son muchas, en nuestros datos, de más de 900 secuenciamientos, solo hay dos variantes peruanas que presentan esta mutación, solamente las hemos visto en agosto, no sabemos si se están diseminando o se extinguieron.

- ¿La E484K dónde se registró?

Estas dos muestras que tenemos son de casos en Lima de finales de agosto. Solo por el hecho de que presente esta mutación no podemos predecir de que se va a comportar de forma diferente, pero sí llama la atención y hay que estar pendiente. Esta mutación ya se ha visto en otros lados y puede ser importante. Es una de varias mutaciones que hay que seguir de cerca. Todos los meses aparecen nuevas mutaciones que parecen que confieren algún tipo de ventaja, las tenemos anotadas, estamos viendo si vuelven a desarrollar estas mutaciones. Si la misma mutación aparece en Sudáfrica, Brasil y en Perú de forma independiente eso nos dice que es importante, a esto le llamamos en Biología evolución convergente. Hay que estar atentos y seguir mirando en los siguientes meses si las variantes circulantes empiecen a presentar estas mutaciones.

- Ha dicho que la variante P1, la brasileña, puede escapar parcialmente a la neutralización por anticuerpos y que sería capaz de reinfectar a personas inmunizadas. ¿Se refiere a las que ya han sido vacunadas?

Sí, a los que ya están siendo vacunados. No hay evidencia en Brasil porque no se ha vacunado a mucha gente, pero sí en Sudáfrica: las personas inmunizadas con un par de vacunas como que con estas nuevas variantes tienen mayor facilidad para infectarse. La eficacia de una vacuna en algunos casos se ha reducido de 90 % a 60 % o 50 %. Eso es preocupante y pone en peligro las vacunas. Lo otro es que personas que ya se han infectado previamente, que pensaban que ya estaban protegidas. Esto ha pasado en Manaos, por ejemplo, donde tanta gente se infectó -los estimados eran tres de cada cuatro contagiados- y se ha originado esta variante y han tenido una segunda ola espantosa. Ese es el peligro, sobre todo en Perú, en Loreto. Es probable que la historia de Manaos y Brasil se pueda repetir en Loreto y en distintas partes del Perú.

- El Instituto Nacional de Salud señala que en Lima hay transmisión comunitaria con la variante de Manaos…

Sí, estamos mirando tan poquito que no sorprende que vean esta transmisión comunitaria. Ni siquiera se sabe cómo entró, pero sí que se está trasmitiendo activamente. Lo que toca hacer es identificar cuántos casos y no vale hacer un solo muestreo, sino constantemente para ver los cambios en las frecuencias. Lo que se espera es que, lentamente, cada vez se va a volver forma predominante; entonces, todos estamos con mayor riesgo de contagiarnos.

DATO

- El científico Pablo Tsukayama dio a conocer que la Universidad Peruana Cayetano Heredia secuenciará este año 1 500 genomas, tras ganar un fondo por 800 mil soles del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

VIDEO RECOMENDADO

Vacuna COVID-19: Fuerza Aérea del Perú culmina con primera etapa de su proceso de inmunización