La verdad detrás del juez que trabaja con una máquina de escribir

En los últimos días se difundió en Facebook una foto de un juez de Paz de la Corte Superior de Justicia del Santa en Casma, región Áncash en donde trabajaba con una máquina de escribir y muchos cuestionaron a las autoridades por la precaria indumentaria.

Sin embargo, la coordinadora de la Oficina de Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia del Santa, abogada Marjorie Pimentel Ventura desmintió tal información a través de una nota de prensa.

“El señor juez de Paz, Abel Julio Giraldo Ramírez, así como otros jueces de la zona costa, recibieron un equipo de cómputo completo el 29 de enero, durante una capacitación realizada en la biblioteca de la Corte del Santa”, destacó.

La información también pudo corroborada por presidente de la Corte del Santa, José Manzo Villanueva, que estuvo en el local para verificar que el funcionario tenía una computadora.

Por su parte, Abel Julio Giraldo Ramírez declaró que unos periodistas de Casma le habían fotografiado sin hacerle preguntas.

“Estaban entrevistando al presidente de la junta de usuarios que vino por un trámite, luego mientras yo estaba escribiendo en mi máquina de escribir, me fotografiaron y se fueron. No me preguntaron nada”, explicó el juez de Paz.

