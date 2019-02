Vigía le responde a ingeniera: "mis hijos no son porquería, mis hijos son bendición" (VIDEO)

La vigía de carreteras Elena Viza se pronunció luego que se difundiera un video en el que la ingeniera Zuleika Alatrista Andía la insulta, humilla y golpea repetidamente en la variante de Uchumayo, en Arequipa.

En declaraciones a la prensa, Elena Viza detalló cómo ocurrió el ataque luego que ella decidiera desviar vehículos por una obra: "La señora acelera con el carro, la primera llanta del lado derecho me agarra y me pisa. Yo no la agredo, lo que sí le pego al carro en ese momento que ha pasado".

Respuesta

En tanto, la vigía respondió a algunos de los insultos que Zuleika Alatrista Andía realizó en su contra: "Mis hijos no son porquería, mis hijos son bendición de dios. Tengo miedo, como la señora tiene carro puede hacerme daño a mí y a mis hijos".

Pese a que todavía no existe una prueba prueba de alcoholemia, Elena Viza aseguró que Zuleika Alatrista Andía tenía "tufo" a alcohol.

Cabe resaltar que la pena por discriminación va entre 2 y 3 años de cárcel o servicio comunitario. Además, la pena por lesiones leves es de hasta 5 años de cárcel.

