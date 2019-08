En Cajamarca, un hombre fue detenido cuando intentaba sobornar a una autoridad policial.

El sujeto fue identificado como Edwin Cotrina Tirado y había sido intervenido por el efectivo, quien le pidió sus documentos.

Al no tenernos, el hombre quiso darle 20 soles como coima, sin embargo no contó con que estaba frente a un policía que no se dejaba sobornar. El efectivo gravó el momento para dejar constancia de lo sucedido.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la comisaría en Cajamarca, donde reconoció que había intentado sobornar al efectivo de la Policía Nacional.

El hombre terminó siendo denunciado por el delito de cohecho pasivo y tendrá que afrontar un proceso penal.