En nuestro país una de las principales razones por las que se hace trasplante de hígado es la cirrosis hepática no alcohólica. Una cirrosis producida no por el alcohol, es decir, no se desarrolla en una persona que abusa del alcohol, sino que abusa de su alimentación, tiene una alimentación totalmente desordenada y en la mayoría de casos tiene un elevado grado de obesidad.

¿Cómo saber si tengo un problema en el hígado?

Mediante un análisis que se llama perfil hepático y también pueden hacerlo mediante una ecografía. Lo mas certero es una biopsia de hígado, pero es lo más complicado.

Si usted tiene un perímetro de cintura, más de 88 centímetros en mujeres y más de 100 centímetros en hombres, deben empezar a tomar cartas en el asunto.

Una persona que tiene obesidad por muchos años es probable que también tenga hígado graso y que esto afecte el funcionamiento del hígado.

Alimentación

El hígado graso no necesariamente tiene que ver con el consumo de alimentos con alto contenido grasa (‘frituras’), sino por el exceso o abuso de carbohidratos.

1. No debemos abusar de los carbohidratos refinados. Estos los encontramos en las gaseosas, jugos o zumos industrializados, productos de pastelería, chocolates, caramelos, golosinas y también en la miel, consumida en exceso, pude causar daño.

Alimentación hígado graso | canva.com

Por ejemplo, si a esta miel, le agregamos un batido de fruta y encima en el almuerzo comemos un porción muy grande de papa, arroz o pasta, cada vez estamos sumando una gran cantidad de carbohidratos. Un exceso de carbohidratos, además de obesidad, va a hacer que el hígado se convierta en hígado graso.

2. Debemos incluir en la dieta verduras frescas, alimentos de origen animal como el pollo, pescado y el huevo.

3. Cuidar el consumo lácteos enteros o que son altos de grasas.

4. Cuidar el aporte diario de carbohidratos, es decir, que no tengan porciones muy grandes en el plato: si ya comieron una carbohidrato en exceso en el almuerzo, de preferencia evitarlo en la cena.

5. Algo que juega en contar es el alcohol porque se va a terminar descomponiendo en un cierto grado de azúcar y eso afecta directamente al hígado.

6. Aumentar el consumo de carbohidratos saludables: quinua, menestras, camote, yuca.