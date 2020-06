¿Qué debemos comer después de ayunar o dormir durante unas horas? Es conveniente considerar una serie de sugerencias de alimentación, para que después de un período tan largo de ejercicio, nuestro estómago no sufra dolor innecesario. Lo mismo sucede cuando ayunamos por otras razones, ya sea debido a molestias físicas, razones médicas o cualquier otra situación.

Café

Pese a que a muchas personas les puede sentar bien un café tras un periodo de ayuno, es cierto que la cafeína, también la que hallamos en productos como el té, chocolate y bebidas carbonatadas, puede provocar malestar gástrico, en forma de reflujo o gastritis, cuando se consume con el estómago vacío.

Snacks ultraprocesados

Dulces o salados, nunca son saludables y son siempre irritantes para el estómago. Así que habría que evitarlos en todos los casos, especialmente con el estómago vacío. Además, si empezamos el día consumiendo alimentos poco saludables probablemente el cuerpo nos los siga pidiendo a lo largo del día

Alcohol

Aquí se aplica un poco el sentido común y se concluye en que se debería tener especial cuidado con la ingesta de alcohol, pero en ningún caso se debería ingerir con el estómago vacío. No solo por sus propiedades irritantes, sino porque se metaboliza mucho más rápido con el estómago vacío. Y muchísimo menos acompañado de bebidas carbonatadas, como las gaseosas o refrescos.

Cítricos

No existe ninguna contraindicación para la gente sana a la hora de consumir cítricos en ayunas, aunque es recomendable ver cómo responde nuestro cuerpo y eliminarlos en el caso de que nos sienten mal. Existen personas que deberían tener especial cuidado, desde las gestantes a las personas con gastritis, las cuales podrían tener problemas a la hora de digerir cítricos con el estómago vacío.

Los cítricos y el café no son muy recomendables ingerirlo con el estómago vacío. (JorgeReynal|Pixabay)

Agua y otros líquidos

Tés, infusiones o un vaso con agua nos pueden sentar mal en ayunas por diferentes motivos. Hay quien no soporta el agua demasiado fría, quienes se sienten indispuestos si beben rápido tras un periodo de ayuno, aunque tengan sed, o aquellos que no toleran bien el agua caliente. Por eso se recomienda beber siempre despacio con el estómago vacío, pero no es algo que deba causar preocupación entre la gente.

Pan, pasta, arroz y carbohidratos refinados

No son la mejor opción si tenemos el estómago vacío, ya que provocarán un pico de insulina que dará lugar a una hiperglucemia y a la consiguiente hipoglucemia poco después. Mejor optar siempre por alimentos con fibra y carbohidratos de absorción lenta, como avena o fruta, e incluso añadir siempre, un poco de verduras, puede ser una rodaja de tomate o una hoja de lechuga dentro de un sándwich.

