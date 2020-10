Como medida para prevenir el contagio del coronavirus, se cancelaron las clases presenciales, y a raíz de esto los trastornos del lenguaje en niños como tartamudez han aumentado, ya que los menores no pueden jugar con sus amiguitos y por lo tanto mejorar su lenguaje.

Karen Sánchez Estrada, tecnóloga médica en terapia del lenguaje del Ministerio de Salud, señaló que esto está ocurriendo porque los padres no están apoyando a sus hijos en casa, por diversos motivos, y no juegan con ellos para estimularlos. “Tal vez son niños que no tienen tiempo de calidad en casa, porque tienen padres depresivos, angustiados por el contexto en que vivimos. Muchas veces ellos facilitan a sus hijos la computadora o el celular, no juegan con sus pequeños y eso tiene consecuencias”. agregó.

Ante ello, la especialista en un programa de Andina Canal pidió a los padres estar muy atentos de la evolución del habla de sus hijos y buscar ayuda especializada en caso noten una tartamudez en los pequeños o ven que no se puede comunicar con palabras o gestos.

Por otro lado, añadió que si los menores con trastornos del lenguaje no son atendidos corren el riesgo de entrar al colegio y escribir como hablan, es decir mal.

“He tenido usuarios de 12 años que pronuncian correctamente la palabra “prado”, pero cuando escriben ponen “plado”, y eso porque cuando eran más pequeños su adquisición fonética era incorrecta y no fueron rehabilitados. Por ejemplo, ese niño comenzó a hablar correctamente recién a los 6 años”.

¿Qué es la tartamudez?

Es un trastorno que dificulta la fluidez normal y de continuidad del habla. Las personas que tartamudean saben lo que quieren decir, pero tienen dificultades para decirlo. Es frecuente en los niños pequeños, sobre todo, si no han desarrollado lo suficiente como para seguir el ritmo de lo que quieren decir.

Por ejemplo, pueden repetir o prolongar una palabra, una sílaba, una consonante o una vocal. O bien, es posible que hagan pausas mientras hablan porque han llegado a una palabra o sonido problemáticos.