La conocida actriz Anahí de Cárdenas reveló en sus redes sociales que el pasado 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse un chequeo médico anual.

“No es algo que en un momento de mi vida pensé estar compartiendo, pero para mí es bueno compartirlo porque me va a ayudar a procesar lo que está sucediendo y, quizás, ayudar a otras mujeres y hombres. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, compartió la actriz con sus seguidores.

Ante esto, es importante repasar unas cifras compartidas por la Liga Contra el Cáncer:

Factores de riesgo

En el Perú existe una alta tasa de mortalidad por el cáncer de mama. Al día cerca de 20 peruanas son detectadas con esta enfermedad y 5 fallecen, debido a que el 85% de los casos son detectados en etapas avanzadas y graves, reduciendo así las alternativas de tratamiento.

- Edad avanzada

- antecedentes de cáncer en la familia

- inicio de la menstruación a temprana edad

- uso excesivo de anticonceptivos orales (8 años a +)

- primer embarazo después de los 30 años

- cáncer en matriz o en ovarios

- obesidad o sobrepeso

- consumo de tabaco y alcohol

- consumo de grasas saturadas, entre otros.

Señales de alarma

Por ello, la Lic. Catya López, Vocera de la Liga Contra el Cáncer, da a conocer cuáles son las señales de alarma más frecuentes. Si se presentan estas señales, es importante acudir al médico.

1. Bultos: Nódulo firme o un engrosamiento de la piel de la mama o debajo del brazo. Es importante palpar la misma zona ambas mamas.

2. Secreción: El pezón produce de forma repentina secreción que puede contener sangre. Puede producirse en uno o ambos senos.

3. Cambios en el pezón: Esta parte del cuerpo se invierte, puede presentar erupción cutánea al nivel del pezón o alguna formación costrosa en dicha zona.

4. Mamas enrojecidas e hinchadas: Aumento de la temperatura local con o sin erupción cutánea con rugosidad que se asemeja a la piel de una naranja, llamada “piel de naranja”.

5. Irritación de la piel: Rugosidades, hoyuelos, escamas o pliegues nuevos.

6. Dolor en la mama: Generalmente no es un síntoma de cáncer de mama, pero si permanece y es intenso, debe comunicarse al médico.

Cinco exámenes para prevenir el cáncer de mama

La Liga Contra el Cáncer recomienda la realización de los siguientes exámenes:

1. AUTOEXAMEN DE MAMA: Método sencillo de exploración de las mamas que permite detectar cambios, bultos o hinchazones anormales. Todas las mujeres a partir de los 20 años deben de realizarse mensualmente un autoexamen de mama una semana después de la menstruación. De esta manera la mujer se familiariza con su cuerpo. Es importante señalar que el autoexamen no reemplaza la inspección médica ni la mamografía.

2. EXAMEN CLÍNICO DE MAMA: Es la exploración y revisión de las mamas realizadas por un especialista, sin la utilización de instrumentos. Este examen permite inspeccionar y palpar para detectar anormalidades. El examen clínico debe ser realizado por un profesional a todas las mujeres de 20 años, por lo menos una vez al año.

3. MAMOGRAFÍA: Método de diagnóstico más seguro para la detección temprana del cáncer de mama que debe realizarse desde los 40 años, sin embargo, si el paciente tiene antecedentes familiares con la enfermedad, se recomienda realizar a partir de los 35 años.

4. ECOGRAFÍA MAMARIA: Método de diagnóstico por imágenes complementario que permite diferenciar lesiones quísticas y sólidas. Se recomienda utilizar en mujeres a partir de 40 años de edad, sin embargo, si se tiene incidencia familiar se recomienda.

5. PRUEBA GENÉTICA BCR 1 Y 2: El test genético es una prueba que debe realizarse las mujeres mayores de 30 años con incidencia familiar de cáncer de mama u ovario. Este análisis de genes a través de muestra de saliva, permite realizar estudios en busca de mutaciones genéticas hereditarias como BRCA1 y BRCA2 que podrían desencadenar en cáncer de mama y ovario. El resultado de dicha prueba tiene por objetivo identificar la incidencia de la enfermedad unos 20 a 40 años antes de desarrollarla.