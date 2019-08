En consulta nutricional es muy frecuente escuchar que como desayuno ingieren cereal y yogurt, mucho más en niños. Esta comida, fomentada por la cultura estadounidense, se muestra como una opción rápida y saludable.

Generalmente, los productos que se dirigen a los niños vienen acompañados de dibujos de sus personajes favoritos. Lamentablemente, si estos alimentos no son elegidos correctamente resultan altos en azúcar y sodio.

Si hablamos de nuestro país, en el caso de los yogurts, tienen aproximadamente una a dos cucharadas de azúcar por porción. En el caso de un cereal, con sabor a frutas, chocolate o azucarados, contienen una cucharada de azúcar en una porción de 30 gr, que generalmente se supera en un desayuno.

Es decir, hablamos de que diariamente podemos estar dándole a nuestros hijos 3 cucharadas de azúcar diarias en el desayuno, sin contar que muchas veces se repite la misma opción para la lonchera o la media tarde.

Desde mi perspectiva, no deseo ser extremista y pretender que un niño no coma azúcar, lo que busco es crear conciencia e informar acerca de productos que se venden como saludables y no lo son.

Lo que sugiero es darles yogurt natural sin azúcar, endulzado con las propias frutas u optar por las alternativas del mercado que vienen endulzadas con stevia. Al igual que los cereales, existen alternativas sin azúcar e incluso cereales a base de granos andinos con mayor valor nutricional.